Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Россия лишила паспорта и депортировала мигранта из Таджикистана, продвигавшего "превосходство таджиков»

Россия лишила паспорта и депортировала мигранта из Таджикистана, продвигавшего "превосходство таджиков»

Бывший мигрант распространял взгляды о «превосходстве таджикского народа» и придерживался радикальных исламских убеждений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Любопытный казус... Я ещё понимаю, когда таджики доказывают &quot;превосходство таджикского народа&quot; узбекам и называют тех дикарями-кочевниками. В ответ, ессессно, узбеки называют таджиков дикарями-горцами, и на колу мочало...  Но приехать в Россию, потому что на родине жрать нечего и нет работы, заниматься здесь неквалифицированным трудом и параллельно раззявлять клюв на тему превосходства - это немного уже вне пределов. Боюсь, - кроме лишения паспорта и выдворения, надо темку распечатать на улошных постерах на русском и фарсях, да с картинками. Чтобы у других клювиков пореже возникало желания расщёлкнуться и пощебетать на аналогичные темы. Как правильно заметил Яков Халецкий в тексте к песне Флярковского в &quot;Лекарстве против страха&quot;, &quot;Доброта - это не всепрощенье&quot;.
Ответить
1 м.