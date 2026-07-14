Россия лишила паспорта и депортировала мигранта из Таджикистана, продвигавшего "превосходство таджиков»

Виктор Луговой

Любопытный казус... Я ещё понимаю, когда таджики доказывают "превосходство таджикского народа" узбекам и называют тех дикарями-кочевниками. В ответ, ессессно, узбеки называют таджиков дикарями-горцами, и на колу мочало... Но приехать в Россию, потому что на родине жрать нечего и нет работы, заниматься здесь неквалифицированным трудом и параллельно раззявлять клюв на тему превосходства - это немного уже вне пределов. Боюсь, - кроме лишения паспорта и выдворения, надо темку распечатать на улошных постерах на русском и фарсях, да с картинками. Чтобы у других клювиков пореже возникало желания расщёлкнуться и пощебетать на аналогичные темы. Как правильно заметил Яков Халецкий в тексте к песне Флярковского в "Лекарстве против страха", "Доброта - это не всепрощенье".