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Царьград

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Полковники соврали – ни "боевых", ни "гробовых", зарплаты "порезали": Уехал на Курщину – погиб через 2 дня. Трагическая история бойца - СМИ

Полковники соврали – ни "боевых", ни "гробовых", зарплаты "порезали": Уехал на Курщину – погиб через 2 дня. Трагическая история бойца - СМИ

Ряд СМИ сообщают, что наши бойцы на фронте столкнулись с новой проблемой, которую, если так задуматься, создаёт очередная бюрократическая ловушка.

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Комментарии
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Виталий Дученко
Соцзащита сама ничего не решает. Все указания сверху! 😡 Все как обычно
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12 час.

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