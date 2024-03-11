В Прибалтике очень хотят вернуть туристов из Тагила и Тюмени, ведь на немцах ничего не заработаешь

лл

лина любимцева

В нулевые, к примеру, в Латвию промтовары мелкие частники возили из Москвы. Латыши ездили и привозили товары. Ездить из Латвии к примеру в Польшу, было более накладно, чем в Москву. Я помню ехала в плацкартном вагоне в Латвию, еще так удивилась. Женщины латышки разложили товары, и давай их перебирать и фасовать. Все проходы завалили в вагоне. Такая беспардонщина!!