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В Прибалтике очень хотят вернуть туристов из Тагила и Тюмени, ведь на немцах ничего не заработаешь

В Прибалтике очень хотят вернуть туристов из Тагила и Тюмени, ведь на немцах ничего не заработаешь

Что сейчас прибалты могут предложить Европе и США кроме русофобии, да ничего. Вот в 90-е годы они были транзитными площадками для российских энергоносителей и для других товаров.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В нулевые, к примеру, в Латвию промтовары мелкие частники  возили из Москвы. Латыши ездили и привозили товары. Ездить из Латвии  к примеру в Польшу, было более накладно, чем в Москву. Я помню ехала в  плацкартном вагоне в Латвию, еще так удивилась. Женщины латышки  разложили товары, и давай их перебирать и фасовать. Все проходы завалили в вагоне. Такая беспардонщина!!
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21 час.
Алексей Васильев
Ну а нам чего? Пусть эти титульные хоть с голоду перемрут! Своих забрать и привет!
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15 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Проституток пусть своих в аренду немцам сдают .
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2 час.

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