Ямал готовится к паводку и летним пожарам

На Ямале идет подготовка к весеннему паводку и летнему пожароопасному сезону. Готовность округа профильные структуры обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством заместителя губернатора округа Андрея Гаранина.
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