Путин: Минобороны поддерживало ЧВК "Вагнер" как группу из РФ

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости рассказал, что Минобороны оказывало поддержку частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", но лишь как российской группе и не более.
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