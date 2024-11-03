Власти Перми продолжат платить за сообщения о пьяных водителях

В Пермском крае планируют продлить программу выплат за информацию о пьяных водителях. Министерство территориальной безопасности подготовило соответствующий документ, пишет издание «Текст» со ссылкой на министерство.
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