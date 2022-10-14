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Пентагон: США поставят Украине боеприпасы к HIMARS в рамках новой помощи на $725 млн

Пентагон: США поставят Украине боеприпасы к HIMARS в рамках новой помощи на $725 млн

Министерство обороны США заявило, что Вашингтон передаст Киеву боеприпасы к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и 23 тысячи артиллерийских снарядов в рамках нового пакета военной помощи на $725 млн, передает РИА "Новости".

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