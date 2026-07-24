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Армия Ирана пообещала убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

Армия Ирана пообещала убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

Иранские вооруженные силы будут убивать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, ставшего жертвой атак США, заявил глава центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

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