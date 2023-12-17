Хидео Кодзима рассказал о своей «независимости» и признался, что восемь лет назад в него никто не верил16 декабря Kojima Productions исполнилось ровно восемь лет с момента основания (как независимой студии, поскольку ранее она была частью компании Konami).
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