Синоптики предупреждают о прохладе и дождях, пришедших на этой неделе в разные регионы страны. А астрономы ожидают неслабую магнитную бурю, которая может начаться уже сегодня во второй половине дня и продлиться до вторника.
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