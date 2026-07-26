Смоленский губернатор поздравил военных моряков с Днём ВМФ

Сегодня, 26 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил военнослужащих и ветеранов военно-морского флота с профессиональным праздником: «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой службе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)