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Смоленская Газета

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Смоленский губернатор поздравил военных моряков с Днём ВМФ

Смоленский губернатор поздравил военных моряков с Днём ВМФ

Сегодня, 26 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил военнослужащих и ветеранов военно-морского флота с профессиональным праздником: «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой службе.

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