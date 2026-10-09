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Царьград

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Delfi: "Жальгирис" оштрафован на 30 тыс. евро из-за свастики на баннере

Delfi: "Жальгирис" оштрафован на 30 тыс. евро из-за свастики на баннере

Литовский клуб "Каунас Жальгирис" оштрафован Евролигой на 30 тысяч евро из-за свастики на баннере болельщиков на матче с "Олимпиакосом" в сентябре.

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