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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамбеталиев об 1:4 от «Нефтехимика»: «Барыс» прозевал контратаки. Не перестроились как положено, на возврате не сыграли по игрокам» 

«Прозевали мы свои контратаки, недоиграли на возврате. В принципе засасывало нас в атаки, поэтому не смогли выиграть сегодня.

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