Житель Архангельска истязал трех несовершеннолетних девочек

Горожанин предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с дочерьми своей сожительницы.Следствием установлено, что в период с января 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал троих дочерей своей сожительницы в возрасте от 7 до 17 лет.
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