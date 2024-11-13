Житель Архангельска истязал трех несовершеннолетних девочек

Горожанин предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с дочерьми своей сожительницы.Следствием установлено, что в период с января 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал троих дочерей своей сожительницы в возрасте от 7 до 17 лет.