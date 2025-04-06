4 апреля Александр и Ирина Круг представили новую песню «Ребята». Она посвящена российским воинам. Большая премьера в год 80-летия Великой Победы! Ода отваге и доблести российских воинов, которые вставали на защиту Отечества, проявляя несокрушимое мужество во все времена, — рассказали исполнители.