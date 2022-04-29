Zefirka > Картинки и фото > Снимки повседневных вещей, которые откроют мир с неожиданной стороны Не всякий раз нам удается увидеть привычные предметы и явления под новым углом, но уж если удается, впечатления об этом остаются с нами на всю жизнь! 1.