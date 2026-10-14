Фантастика. Роднина опять депутат: её заявление о тарифах ЖКХ стало новым поводом для скандала

Ирина Роднина снова оказалась в центре споров. Трёхкратная олимпийская чемпионка, которая с 2007 года заседает в Госдуме, вновь получила депутатский мандат от Подмосковья.
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