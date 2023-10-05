Ужасной, или прекрасной страной был СССР?

вага карлито

СССР был исключительной страной ! Феноменальный народ свободный добрый трудолюбивый! После войны восстановили все быстро полетели в космос ! Жили по разному но по восходящей шло все развитие! Не повезло с рулевыми! Переродились все изгадили продали и растащили в конечном счете! Ныне пока все складывается таким образом что от времени не отстали но жить нам по прежнему "доброхоты" не дают! Одно несомненно это то что базис который был заложен во многом позволил добиться того что имеем сейчас! Так что СССР нужно благодарить за то что он был а хаить его могут лишь лоботрясы которые приобрели штампы нерушимые по их мнению!