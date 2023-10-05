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Ужасной, или прекрасной страной был СССР?

Ужасной, или прекрасной страной был СССР?

Ох, - битвы, битвы! Непрекращающиеся битвы ненавидящих советский строй с молящимися на него. Недавно тут один борец горячо разъяснял, что серийный убийца Чикатило, - закономерно, понимаешь, являлся злым созданием адской советской действительности.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Совдепия была не прекрасной и не ужастной, но жить в ней было хреново и унизительно
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4 час.
Mike х
ответов 101%, однако
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3 час.
вага карлито
СССР был  исключительной страной ! Феноменальный народ  свободный добрый  трудолюбивый! После войны  восстановили все быстро полетели в космос ! Жили по разному но по восходящей шло все развитие! Не повезло с рулевыми! Переродились все изгадили продали и растащили в конечном счете! Ныне  пока все складывается таким образом что от времени не отстали но жить нам по прежнему  &quot;доброхоты&quot;  не дают! Одно несомненно  это то что  базис  который был заложен во многом позволил добиться того что имеем сейчас! Так что СССР нужно благодарить за то что он был а хаить его могут лишь лоботрясы  которые  приобрели штампы нерушимые по их мнению!
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2 час.

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