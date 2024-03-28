«Как это не печально, страшно говорить, буду счастлив ошибиться, но мне кажется, это идёт к большой войне», — Леонид Гозман, политик и психолог«За пару дней до “выборов” Владимир Владимирович, выступая в Сочи на каком-то молодёжном форуме, сказал, что воссоединение России и Украины неизбежно.