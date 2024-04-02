Областное комплексное профилактическое мероприятие ´ВМЕСТЕ´.

21 марта в рамках антинаркотической акции ´Вместе´ была проведена деловая игра с элементами психологического тренинга ´Сделай правильный выбор´ среди учащихся старших классов Государственного учреждения образования ´Средняя школа №4´.
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