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Областное комплексное профилактическое мероприятие ´ВМЕСТЕ´.

Областное комплексное профилактическое мероприятие ´ВМЕСТЕ´.

21 марта в рамках антинаркотической акции ´Вместе´ была проведена деловая игра с элементами психологического тренинга ´Сделай правильный выбор´ среди учащихся старших классов Государственного учреждения образования ´Средняя школа №4´.

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