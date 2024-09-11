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Меню от капибары: 3 перекуса, которые порадуют ребенка

Меню от капибары: 3 перекуса, которые порадуют ребенка

Всеобщая любимица поделилась рецептами полезных перекусов фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие родители не понаслышке знают, какие танцы с бубном приходится устраивать, чтобы маленькие дети попробовали что-то новенькое.

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