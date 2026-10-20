Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал о решении оставить нападающего Эрлинга Холанна в запасе на встречу с АЕК в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.
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