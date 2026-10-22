Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг старается затянуть конфликт на Украине и не собирается добиваться мира, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании, распространенном 22 октября в связи с антироссийскими высказываниями экс-главы альянса.
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