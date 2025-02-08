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Жители Петербурга выманили у военных ВС России больше миллиона рублей

Жители Петербурга выманили у военных ВС России больше миллиона рублей

Суд арестовал троих жителей Петербурга за обман контрактников ВС России Трое жителей Санкт-Петербурга были взяты под стражу по решению Октябрьского районного суда города за мошенничество в отношении контрактников ВС РФ, передала объединенная пресс-служба судов города.

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