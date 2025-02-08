Жители Петербурга выманили у военных ВС России больше миллиона рублей

Суд арестовал троих жителей Петербурга за обман контрактников ВС России Трое жителей Санкт-Петербурга были взяты под стражу по решению Октябрьского районного суда города за мошенничество в отношении контрактников ВС РФ, передала объединенная пресс-служба судов города.