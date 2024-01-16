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Царьград

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В свердловском правительстве прояснили ситуацию с исследованиями онкобольных по полису ОМС

В свердловском правительстве прояснили ситуацию с исследованиями онкобольных по полису ОМС

Власти ведут переговоры с "ПЭТ-Технолоджи", чтобы согласовать тарифы в ближайшее времяЖителям Свердловской области не понадобится ездить ради обследования на современном оборудовании в Пермь, Самару, Киров или Омск.

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