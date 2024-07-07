В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки сведений из обращения жителей Пензенской области

В социальных медиа опубликовано обращение жителей Пензы и курортного района Ахуны к Председателю СК России, в котором сообщается, что на торгах продан под коттеджную застройку земельный участок, в связи с чем предполагается массовая вырубка лесов, имеющих особенный рекреационный потенциал и граничащих с памятником природы – Ахунским сосновым бором.