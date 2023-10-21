В Палестине сообщили об отсутствии соглашения об эвакуации раненых из Газы

К настоящему времени соглашение об эвакуации раненых из сектора Газа еще не достигнуто. Она должна быть проведена через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщил арабский телеканал Al Hadas, со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.