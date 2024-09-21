Посол России в Турции А.В.Ерхов дал интервью газете «Джумхуриет» (21 сентября 2024 года):

Посол России в Турции А.В.Ерхов дал интервью газете «Джумхуриет» (21сентября 2024 года):Операция #ВСУ в Курской области преследует прежде всего цель отвлечь российских военных с основного направления боевых действий, ведущихся сейчас в Донецкой и Луганской областях.
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