Медведев: Россия пытается предотвратить глобальную катастрофу

Россия пытается предотвратить глобальную катастрофу, тогда как ряд западных стран не осознает уровень своей ответственности за судьбы миллионов людей, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.
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