В украинской прессе появились жуткие сведения о бойцах Вооруженных сил Незалежной. Выяснилось, что только примерно за последние полгода в одном селе под Херсоном бесследно исчезли сотни украинских военных.
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