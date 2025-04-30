Киркоров не явился в суд по иску на 11 млн рублей из-за дня рождения

Интересы певца представлял его доверенное лицо.Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», популярный певец Филипп Киркоров проигнорировал судебное заседание по иску против специалиста по напольным покрытиям Георгия Барановского, сумма которого составляет 11 миллионов рублей.
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