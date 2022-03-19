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Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою

Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою

По итогам состязания определили лучших военнослужащих в каждой весовой категории и наградили их и призёров грамотами и медалями.

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