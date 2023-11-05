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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Axios узнало о расколе в команде Байдена из-за поддержки Израиля

В команде, которая занимается электоральной кампанией Джо Байдена, произошел раскол из-за конфликта между Израилем и ХАМАС: некоторые сторонники президента обвиняют Белый дом в потворстве «аморальным» атакам на палестинцев, другие считают, что Байден защищает Израиль от террористов, пишет издание Axios.

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