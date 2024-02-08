Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем российской науки

Уважаемые сотрудники образовательных и научных учреждений! Дорогие ветераны и все, кто связал свою жизнь с наукой! Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки! В этом году у праздника особое звучание.
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