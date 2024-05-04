Агрессивное растение: что делать при ожоге борщевиком

Лето близко, поэтому скоро станет актуальной угроза коварного борщевика. Но что делать, если вы получили ожог от этого ядовитого растения? Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказал, какие нужно принять меры в первую очередь.
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