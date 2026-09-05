1654-й день спецоперации. От Купянска до Херсона — ВС РФ громят бандеровцев по всем фронтам Радомир Маркуш На фото: РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Центр» поразил живую силу и технику формирований ВСУ в тылу на Добропольском направлении.
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