БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 5 сентября, главное: Наши взламывают оборону врага между Славянском и Краматорском, ВСУ в Волчанском котле обречены

Сводки СВО, 5 сентября, главное: Наши взламывают оборону врага между Славянском и Краматорском, ВСУ в Волчанском котле обречены

1654-й день спецоперации. От Купянска до Херсона — ВС РФ громят бандеровцев по всем фронтам Радомир Маркуш На фото: РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Центр» поразил живую силу и технику формирований ВСУ в тылу на Добропольском направлении.

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