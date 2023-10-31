В Крыму произошло ДТП с участием рейсового автобуса, есть пострадавший

Автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.По предварительной информации, вечером 31 октября в посёлке Каменка 73-летний водитель иномарки Daewoo Nexiа, двигаясь по левому закруглению проезжей части, столкнулся с маршрутным автобусом, под управлением 41-летнего мужчины.
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