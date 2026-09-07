The Strategic Fiber of America: Kevlar’s Impact on Warfighters

Editor’s note: This is the tenth and final article in a limited series celebrating American defense technologies born from wartime and their effects on broader national security, politics, and society.
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