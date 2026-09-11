ФСБ задержала россиянина в Тамбовской области за шпионаж в пользу Украины

По подозрению в госизмене в Тамбовской области задержан гражданин России. Сотрудники ФСБ РФ установили, что он осуществлял сбор данных для военной разведки Украины.
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