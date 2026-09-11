США рассекретили тайну о теракте 11 сентября

ЦРУ рассекретило 69 разведывательных сводок с предупреждениями о планах террористической организации «Аль-Каида»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковать США еще до терактов 11 сентября 2001 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым