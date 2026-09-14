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Царьград

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ХМАО признан одним из лучших регионов РФ по низкой безработице

ХМАО признан одним из лучших регионов РФ по низкой безработице

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) вошел в число лидеров среди регионов России по уровню безработицы, составившей 1,0% во втором квартале 2026 года.

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