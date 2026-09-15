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ИА Реалист

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ОАЭ добиваются исключения из списков предупреждений о поездках

ОАЭ добиваются исключения из списков предупреждений о поездках

АБУ-ДАБИ (ИА Реалист). Правительство ОАЭ через дипломатические каналы добивается исключения страны из списков предупреждений о зарубежных поездках.

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