Орешкин: российская экономика научилась расти в условиях ограничений

В условиях внешних ограничений российская экономика демонстрирует устойчивость и даже использует некоторые из них в своих интересах, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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