Число экстремистов увеличивается в Забайкалье

Прокуратура Забайкальского края разработала законопроект о противодействии экстремизму на фоне тревожной статистики: за первую половину 2026 года в регионе возбуждено 27 уголовных дел экстремистской направленности — эта цифра уже превысила показатель за весь 2025 год и почти сравнялась с результатом всего 2024-го.
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