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ИА Регнум

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Силы ПВО сбили пять летевших на Москву дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы.

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