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Царьград

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ТНТ запустит новый сезон «Звёзды в Африке» 4 октября

ТНТ запустит новый сезон «Звёзды в Африке» 4 октября

Канал ТНТ представит новый сезон «Звёзды в Африке» 4 октября. В «Суперсезоне» примут участие яркие герои прошлых реалити, такие как Женя Искандарова, Алана Мамаева и Анна Цуканова-Котт.

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