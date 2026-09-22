Сердар Азмун может сыграть против сборной России в Казани

Фото: fc-zenit.ru Экс-форвард питерского «Зенита», а ныне игрок «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана, Сердар Азмун может принять участие в товарищеском матче против сборной России, который пройдет в конце сентября в Казани.