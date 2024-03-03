Депутаты предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение детей

Законопроект об использовании маткапитала для оплаты медицинских услуг и лекарств для детей 28 февраля внесли в Госдуму главы комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии