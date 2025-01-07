В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Будаева

От удара ВСУ в ходе доставки боеприпасов и продуктов смог уклонится ефрейтор Булат Будаев, 8 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ «Несмотря на плотный обстрел, ефрейтор Будаев, умело маневрируя на сложном участке местности грузовым автомобилем, вывел его из-под удара противника и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям», — рассказали в ведомстве.