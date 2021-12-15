Механик Петров ( Акулы из стали )

Умытый утренней прохладой, день начинался красивый и торжественный, как ангел на клиросе: море, нудно и недовольно бурчавшее что-то всю ночь в борта, теперь успокоилось и пьяной любовницей ласково пошлёпывалось губами о набережную, пирс и резиновый бок лодки,небо стирало утреннюю синеву последними облачками (некоторые и правда были похожи на белогривых лошадок) и одевалось в голубое докуда хватало глаз, а с пирса видно было далеко - весь горизонт, как на ладони и кабельтовых до него… а хрен знает сколько до него кабельтовых – Максим был электриком и хоть понятие «кабельтов» знал, но мерить им на глаз расстояния не умел, - для обуздания тёмных сил электричества навык этот был бесполезен и, легко выученный на морской практике, со временем быстро атрофировался, только что поднятые флаг с гюйсом хлопали, пытаясь оторваться от флагштоков и улететь на свободу туда, за облаками, но всё ленивее и медленнее, засыпая и повисая, бессильные в борьбе со своим предназначением.